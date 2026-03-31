Candidatura dúbia

(Antonio Cruz/ Agência Brasil)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi apresentado como pré-candidato à Presidência da República pelo PSD e fez um discurso, de certa forma, dúbio. Seu perfil é de extra direita, mas vai dividir os votos com Flávio Bolsonaro (PL), muito embora as pesquisas de intenção de votos apontem uma ampla vantagem para o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Caiado disse que o País não suporta mais a polarização que aflorou em 2018 e que perdura no cenário nacional. Contudo está convicto de que essa disputa lulismo x bolsonarismo só terá fim se os brasileiros o elegerem. E, chegando ao Palácio do Planalto, irá propor a anistia ampla, geral e irrestrita. Ou seja, quer soltar todos que foram condenados por tentativa de golpe de estado. Essa é uma das principais bandeiras defendidas por Flávio Bolsonaro e os apoiadores do seu pai. Ronaldo Caiado, evidentemente, fará uma campanha tendo como principal alvo o presidente Lula (PT), o que pode favorecer Flávio e garantir que o senador chegue fortalecido ao segundo turno. Acontecendo isso, é claro que o pessedista apoiará o liberal. Essa pré-candidatura de Caiado também expõe a dubiedade do seu próprio partido. Ele foi apresentado ontem, e amanhã o correligionário André de Paula será empossado como ministro da Agricultura e Pecuária, permanecendo no Governo Lula, só que agora numa pasta bem mais robusta do que Pesca e Aquicultura. E sob a bênção do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

Raquel Lyra sem comentar

A governadora Raquel Lyra não quis se pronunciar sobre a escolha feita pelo PSD para a disputa presidencial. Boa parte dos petistas, inclusive aliados de João Campos (PSB), torce para ela apoiar o presidente Lula, mas, com a candidatura de Ronaldo Caiado, a oposição terá um prato cheio para tacha-la de direita. Ontem, João já deu uma provocada.

Melhor seria Leite

Ontem se ouviu comentários de que o melhor para Raquel Lyra e outros candidatos do PSD seria que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fosse o escolhido para concorrer ao Palácio do Planalto por não ter uma vinculação mais à direita. Agora é aguardar o que virá.

Congresso da Amupe

A Amupe realizará o 9º Congresso dos Municípios, nos dias 27 e 28 de abril, no Expo Center Recife. Mais de 2 mil inscrições já foram feitas e os interessados podem acessar o site amupe.org para participar. O estrategista eleitoral Emerson Saraiva será um dos palestrantes do evento.

Pai viajou tranquilo

Prefeito de Vitória de Santo Antão, Paulo Roberto Arruda (MDB) está em missão na Itália e só volta na próxima segunda-feira. Pelo visto, viajou tranquilo em relação à situação da filha, a deputada Iza Arruda, já que se especulava a sua saída do MDB. A chapa de federal é articulada pelo vereador Samuel Salazar, que é pré-candidato e foi recheada com os ex-PRD.