Prazo esgotando

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Esta semana será bem mais curta que o normal, já que o feriado da Páscoa começa para muita gente na próxima quinta-feira, dia 2. O prazo para troca de partido acaba na sexta e o sábado é o dia para entrega e renúncia de cargos executivos para quem será candidato neste ano. Justamente por conta do feriadão por motivação religiosa, a grande maioria dos políticos tende a antecipar as decisões. Um exemplo é o prefeito João Campos (PSB), que renunciará ao cargo na quinta, depois que inaugurar o Hospital da Criança. Ele entendeu que não seria simpático deixar para o Sábado de Aleluia. O presidente Lula (PT) vai trocar seus ministros-candidatos amanhã em reunião reservada e, na quarta-feira, acontecerão as transmissões de cargos nos ministérios. Devido às articulações nos estados, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota (Rep-PB), decidiu que não haverá sessões nesta semana. Na Assembleia Legislativa de Pernambuco terá trabalho, no entanto a maior preocupação dos deputados é com a rearrumação das bancadas. Já houve muito troca troca, só que há parlamentares ainda negociando com outros partidos e calculando a melhor alternativa. Outra expectativa é quanto ao futuro da Federação União Progressista, mesmo com o União Brasil já entrando no Governo Raquel e os parlamentares progressistas compondo a base da situação. O que se ouve é que o presidente do PP e da federação, Eduardo da Fonte, está tramando algo para depois do dia 4, que foi o prazo estabelecido por ele.

Tomé Franca vira ministro

Amanhã, além de André de Paula assumir o Ministério da Agricultura, o presidente Lula ( PT) dará posse ao também pernambucano Tomé Franca como ministro dos Portos e Aeroportos. substituirá Silvio Costa Filho, que tentará a reeleição de deputado federal. Atualmente, Tomé é secretário executivo da pasta.

Previsão de Ferro

Pré-candidato a deputado federal, Fernando Ferro não tem receio de sofrer represálias do PT por ter votado contra a aliança com o PSB. Ele disse que foi voto vencido e vai se engajar ao projeto eleitoral aprovado. Mas não descarta que pode haver mudança na chapa majoritária.

Dois de saída

O partido Republicanos deve perder seus dois deputados estaduais nesta semana. Willian Brígido está a caminho do PP e Mário Ricardo também avalia por onde disputará a reeleição. Por outro lado, a chapa para a Alepe foi reforçada com os pré-candidatos egressos do PRD.

Expectativa sobre Túlio Gadêlha

O convite para o deputado Túlio Gadêlha se filiar ao PSD já foi feito para a possibilidade de ele se candidatar ao Senado e dar uma cara mais à esquerda à chapa da governadora Raquel Lyra (PSD). Com quem conversa, ele se mostra animado, mas mantém os planos de continuar na Rede visando renovar o mandato. Até quinta-feira, saberemos seu destino.