André de Paula assumirá Ministério da Agricultura na próxima terça-feira

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André de Paula será empossado ministro da Agricultura, na próxima terça-feira (31), em ato reservado no Palácio do Planalto, comandado pelo presidente Lula (PT). Na quarta-feira, ele transmitirá o cargo ao sucessor Édipo Araújo, pela manhã, e à tarde substituirá Carlos Fávaro, que estava no cargo também por indicação do PSD.

O pernambucano está à frente do Ministério da Pesca e Aquicultura desde 2023, mas o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, cobrava um espaço melhor para André de Paula. Carlos Fávaro é senador e foi exonerado para votar na CPMI do INSS e tentará a reeleição neste ano.