João Campos diz que terá a maior vitória da história de Pernambuco

(Sandy James/DP Foto)

O pré-candidato a governador pelo PSB, prefeito João Campos, chegou ao Teatro Beberibe tão logo o Diretório Estadual do PT aprovou a aliança nas eleições deste ano. Em seu discurso, ele destacou a importância da Frente Popular marchar unida em torno das suas candidaturas e para reeleger o presidente Lula. Diante dos petistas, João Campos previu a maior vitória de um candidato a governador na história de Pernambuco.

REELEIÇÃO DE LULA

É importante consolidar a reeleição do presidente Lula, buscarmos construir os palanques mais fortes possíveis em cada estado para que a gente garanta a reeleição do maior presidente que a democracia brasileira já produziu, Luiz Inácio Lula da Silva. Para isso, é fundamental que a gente exerça o nosso trabalho, a nossa militância, respeitando a condução de cada partido os ritos, o formato, o procedimento, ouvindo a todos, fazendo a discussão programática. Mas é fundamental ter propósito, ter coragem.

TER LADO

É inegociável ter lado, dentro da história. Fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui vi PT do lado do povo de Pernambuco. Porque o lado da Frente Popular, o lado do PT, o lado do PSB é o lado das causas populares do povo de Pernambuco. Que a gente possa materializar isso, ao longo dos próximos meses, ouvindo as pessoas, buscando entender as angústias, compreender as preocupações e que a gente mais uma vez bote a política como alternativa para construir a solução na ponta, por quem pode estar desesperançado e quem está esperando que um tempo melhor chegue.

PARCERIA COM HUMBERTO

Eu quero aqui, Humberto, agradecer a nossa parceria. Nós tivemos a oportunidade de conversar muito. Eu disse de forma reservada e eu quero dizer de forma pública que você é uma pessoa muito correta, íntegra, que tem lado, que tem posição, que joga dentro do conjunto, dentro de time. Fico muito feliz de saber que nós construímos juntos um time que vai fazer o bom debate, que vai construir o jogo de forma correta e que vai representar aquilo que precisa e que deve ser representado nesse momento.

VITÓRIA

Não tenho nenhuma dúvida, e podem anotar, que nós teremos uma eleição vitoriosa, que vai demarcar um campo político no Estado de Pernambuco. Que nós vamos fazer a campanha do presidente Lula em todas as cidades. Eu fui questionado pela imprensa, perguntaram ‘prefeito, a chapa não está muito lulista?’. Eu disse ainda bem que está lulista, porque eu sou lulista e não tem nenhum problema em afirmar isso. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa construção vai fazer com que a gente tenha a maior votação numa eleição de dois da história de Pernambuco. Porque nós selamos uma coerência de campo político.

SENADO

Há uma prioridade clara da eleição do presidente Lula, mas há uma prioridade institucional inegociável com o Brasil, que é a eleição do Senado. Todo mundo sabe como é importante essa eleição. Todo mundo sabe como é desafiador a gente construir Brasil afora a eleição do Senado para ter uma maioria, não de campo político, mas ter uma maioria democrática dentro do Senado Federal. Não é só uma luta por uma vitória bonita, mas é ganhar com o melhor time e ganhar pensando na governabilidade do presidente Lula no seu quarto mandato e como presidente do Brasil.

CANDIDATO

Quero dizer aqui a minha profunda alegria e reafirmar como pré-candidato ao Governo do estado de Pernambuco. Como alguém que vai ter a missão honrosa de liderar a Frente Popular de Pernambuco. Todo o nosso time do Recife, dos altos da zona norte, passando pelo Ibura, entrando na zona oeste, chegando até poção de Afrânio, no extremo de Pernambuco, que a Frente Popular vai estar presente em todas as cidades e estará de forma unida e inegociável com o palanque do presidente Lula, do senador Humberto Costa, da senadora Marília, do candidato a vice Carlos Costa de forma unida. Por quê Quem não sabe onde quer chegar, todo o caminho segue. Todo o caminho serve. Mas esse time daqui sabe onde quer chegar.

INTERFERÊNCIA ESTRANGEIRA

TAODOS sabem do momento importante da vida nacional, da interferência que essa eleição pode sofrer de potências estrangeiras e que isso não é brincadeira. E que, se nós não tivéssemos a maturidade de construir isso o Brasil afora, a gente correria um risco de dentro de casa atrapalhar a construção do presidente. É por isso que vocês vão ver, no Brasil inteiro, a aliança com o presidente Lula. Eu fiz questão de dizer, no dia em que eu assumi a presidência nacional do PSB, estava na presença do presidente Lula, e o primeiro ato que eu fiz questão de fazer com o presidente nacional do nosso partido foi reafirmar que o Brasil precisa confirmar a aliança do PSB e do PT e que em qualquer circunstância, qualquer circunstância, o PSB seria o primeiro partido a apoiar a reeleição do presidente Lula. Não importa composição de governo, discussões entre lideranças, posições divergentes, mas na vida tem muita coisa que é inegociável e vocês sabem e são testemunhas que a eleição de 2022, construção que foi feita entre Geraldo Alckmin e Lula, a aliança naquele momento. E se todos nós não tivéssemos ido literalmente buscar o presidente Lula, nenhum outro brasileiro teria tido a capacidade de vencer aquelas eleições.

RESPEITO AOS ADVERSÁRIOS

Me sinto no dever e na obrigação de apresentar de forma verdadeira como nós estamos tocando o nosso partido para dizer a todos os pré-candidatos a deputado, deputada, os dirigentes partidários, que nós faremos um movimento pelo Estado de Pernambuco, gastando sola do sapato, gastando saliva, tendo a capacidade de ouvir, de juntar as pessoas e de poder mostrar como se vence uma eleição respeitando os adversários, mas não abrindo mão de defender aquilo que é certo e aquilo que o povo de Pernambuco como aqui diz espera de nós.