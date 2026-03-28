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Após aprovação do apoio do PT à pré-candidatura de João Campos, Humberto Costa diz que chapa da Frente Popular está formada

A aprovação do apoio do PT à candidatura de João Campos (PSB) garantiu, agora, a formação da chapa majoritária completa da Frente Popular, como disse o senador Humberto Costa

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 28/03/2026 às 12:42

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Senador Humberto Costa/Foto: Blog Dantas Barreto

Senador Humberto Costa (Foto: Blog Dantas Barreto)

A aprovação do apoio do PT à candidatura de João Campos (PSB) garantiu, agora, a formação da chapa majoritária completa da Frente Popular, como disse o senador Humberto Costa

Chapa , Costa , Frente , Frente popular , Humberto Costa , Popular
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