Blog Dantas Barreto

Após aprovação do apoio do PT à pré-candidatura de João Campos, Humberto Costa diz que chapa da Frente Popular está formada

A aprovação do apoio do PT à candidatura de João Campos (PSB) garantiu, agora, a formação da chapa majoritária completa da Frente Popular, como disse o senador Humberto Costa

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 28/03/2026 às 12:42