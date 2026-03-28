Quase pacificado

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O PT pernambucano está decidido a aprovar, neste sábado, o apoio à candidatura de João Campos (PSB) ao Governo do Estado. Dirigentes e lideranças mais ligados a ele sempre afirmaram ser o caminho natural, já que o partido não encara lançar alguém na disputa e não ouviam um gesto da governadora Raquel Lyra (PSD) em defesa da reeleição do presidente Lula. Só agradecimentos à ajuda do Governo Federal. Então, o Diretório Estadual fará a reunião, a partir das 9h, para sacramentar a aliança. Nessa sexta-feira, houve conversa virtual com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, e ele deixou clara a preferência por João Campos com o senador Humberto Costa e Marília Arraes (PDT) disputando o Senado, além de Carlos Costa (Republicanos) na vice. E que a direção local tem que seguir isso. O deputado João Paulo participou do bate papo e admitiu que não haverá divergência na votação de hoje. Mas durante a campanha eleitoral? “Fica clara a diferença da posição do PT e a campanha do presidente Lula, que vai precisar do apoio da governadora Raquel Lyra. Há uma perspectiva de que ela vai declarar apoio a Lula”, comentou o parlamentar. O presidente estadual da sigla petista, deputado Carlos Veras, se mostra tranquilo com os caminhos eleitorais e Humberto Costa está mais conformado com a chapa majoritária que João Campos já escolheu. Porém, quando se fala em PT, não se pode cravar que a situação está pacificada. No máximo dá pra dizer que está “quase”.

Victor assume em 6 de abril

O prefeito João Campos (PSB) renunciará ao mandato no dia 2 de abril para ser candidato a governador. Porém, a posse do seu sucessor e atual vice, Victor Marques (PCdoB), acontecerá no dia 6, após o feriadão da Páscoa. O presidente da Câmara Municipal, Romerinho Jatobá (PSB), vai organizar a cerimônia de transmissão do cargo.

Já está na agenda

A governadora Raquel Lyra (PSD) demonstrou otimismo durante a entrevista coletiva sobre o início da ampliação do aeroporto de Caruaru. “Daqui a 12 meses a gente inaugura”, disse ela, confiando, claro, que será reeleita nas eleições deste ano. Essa obra é emblemática para Raquel.

Apoio a Flávio

A direção nacional do Podemos deve anunciar, após 4 de abril, que apoiará Flávio Bolsonaro (PL) para presidente da República. Ao se filiar ao partido, o vereador Gilson Machado Filho disse que essa foi condição para sair do PL. Em Pernambuco, o Podemos fica com Raquel Lyra (PSD).

JP Costa vai para o PT

Na próxima terça-feira, o GTE do PT dará continuidade ao debate sobre tática eleitoral com foco nos candidatos ao Legislativo. A proposta de filiação do deputado estadual João Paulo Costa será avaliada e ele tende a ser aceito. Seu mandato está sendo pelo PCdoB que, tudo indica, deseja ter um comunista raiz na Alepe.