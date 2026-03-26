Federação União Progressista tem a sua criação homologada pelo TSE

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A Federação União Progressista teve sua homologação aprovada por unanimidade, nesta quinta-feira (26), pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com isso, os partidos União Brasil e Progressista passam atuar em conjunto e a duração dessa junção é de quatro anos.

Atualmente, elas juntas somam 109 deputados federais e 15 senadores, formando a maior bancada da Câmara dos Deputados e uma das maiores do Senado.

Conforme o acordo feito entre os dirigentes, o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, assumirá o comando da federação, na fase inicial. As duas siglas também dividiram as presidências nos estados. PP e UB já tem certos que cada sigla ficará com 9 unidades federativas.

Outros nove estados onde não houve consenso, a decisão caberá a direção nacional da Federação União progressista.

Em Pernambuco, o presidente será o deputado federal Eduardo da Fonte (PP), enquanto dirigente do União Brasil, Miguel Coelho, será o vice. Ambos são pré-candidatos ao Senado e vão tentar espaço na chapa que será encabeçada pela governadora Raquel Lyra (PSD).