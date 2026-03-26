Dia D do PP e UB

Deputado federal Eduardo da Fonte (PP-PE) (Foto: Divulgação)

Hoje é o Dia D para a Federação União Progressista, que reunirá União Brasil e PP. A homologação no TSE está marcada para as 10h e, sendo confirmada, essa conjunção de forças entrará no período eleitoral com a maior bancada na Câmara Federal- 103 deputados – e a terceira no Senado – 12 parlamentares. Além disso, contará com o Fundo Eleitoral de R$ 900 milhões. Quer mais ou acha pouco? O Ministério Público Eleitoral (MPE) deu parecer favorável e isso tranquiliza os dirigentes de ambos os partidos. Defensor dessa federação, o deputado federal Eduardo da Fonte (PP) conversou com o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, e garantiu que a expectativa é positiva. Eduardo, que será o presidente da federação em Pernambuco, disse que acompanhará o julgamento no TSE. O deputado federal Fernando Filho também ouviu do presidente do União Brasil, Antônio Rueda, que o clima é de otimismo, apesar de lideranças em alguns estados fazerem resistência a essa junção partidária, por terem interesses contrariados. “Mas não há razão para o TSE deixar de homologar a federação”, salienta o parlamentar. Após a aprovação, serão feitas as formalizações. Também serão confirmados os 9 estados onde o União Brasil terá o comando, os 9 do PP e outros 9 que terão os presidentes indicados pela direção nacional da Federação União Progressista. E então terá início o debate interno sobre o posicionamento na eleição de presidente da República.

Pendência em Pernambuco

Em Pernambuco, Eduardo da Fonte já está definido como presidente da União Progressista, porém o clima não ficou bom depois do afastamento entre ele e a governadora Raquel Lyra (PSD). O motivo foram conversas do deputado com João Campos (PSB) sobre candidatura ao Senado na chapa da oposição.

Diálogo mais adiante

Ontem, em Brasília, Raquel Lyra disse em entrevista que estaria disposta a reabrir o diálogo com Eduardo da Fonte. Mas, pelo que se diz nos bastidores, não seria agora, já que houve fissuras. No entanto, o deputado preside o PP, que é o maior partido da bancada governista.

João com agenda cheia

Na contagem regressiva para renunciar ao mandato, o prefeito João Campos esteve ontem em Brasília para filiar mais gente ao PSB e fazer articulações. Às 11h de hoje, vai inaugurar a segunda etapa do Parque da Tamarineira. A agenda de entregas será puxada até 2 de abril.

Fotos são repudiadas

Ontem foi dia de repúdio geral contra a inclusão de fotos das deputadas Duda Salabert (PDT-MG) e Erika Hilton (Psol-SP) em álbum de suspeitos da Polícia Civil de Pernambuco. A governadora Raquel Lyra (PSD) ficou irada e quer a punição dos culpados. Na Assembleia Legislativa, Dani Portela (PT) e Rosa Amorim (PT) condenaram a atitude discriminatória contra duas deputadas que são mulheres trans.