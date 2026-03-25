Aposta na janela

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O Governo do Estado aguarda o fechamento da janela de troca partidária para ter a certeza de como ficarão as bancadas na Assembleia Legislativa. E, dessa forma, agir para ficar com maioria na CCLJ e nas como de Finanças e Administração. A líder do Governo, deputada Socorro Pimentel (UB), cita o exemplo de ontem, quando a oposição rejeitou os vetos da governadora Raquel Lyra (PSD) na CCLJ por 5 a 4. Ela também contou que o projeto que estabelece critérios para remanejamento orçamentário foi postergado na Comissão de Finanças porque haveria derrota. Conforme Socorro, muita coisa tende a mudar. O PSD, que não tinha deputado, agora tem 7; e o Podemos pode surgir na Alepe com até seis. A futura Federação União Progressista sofrerá alterações nas composições das bancadas. O PP deve aumentar para 10, mas o União Brasil, que tinha 5, ficará com 1 deputado. A Federação PT-PCdoB-PV aguarda saídas ou chegadas. O PSB, que elegeu 13 parlamentares, agora tem seis. PSDB tinha 4 representantes e ficou zerado. Ou seja, os partidos que passarem a ter mais deputados vão reivindicar espaços nas comissões. Não custa lembrar o sufoco que Raquel vem passando por conta da demora na aprovação dos empréstimos e até mesmo da Lei Orçamentária, que continua travada. Só não pode ter mudança nas presidências dos colegiados. Alberto Feitosa (PL) e Waldemar Borges (MDB), que são de oposição, continuarão à Frente da CCLJ e na de Administração, respectivamente. Assim como Antônio Coelho (UB) na de Finanças, mas ele agora é aliado.

Chapas pesadas para Alepe

Pelo menos três partidos e duas federações terão as chapas mais pesadas na disputa por vagas na Assembleia Legislativa: PSD, PSB, Podemos, PT-PCdoB-PV e União Progressista (PP-UB). Muitos candidatos terão que ralar para terem ao menos 50 mil votos que possam garantir os mandatos.

Cidadão Humberto

Amanhã, o senador Humberto Costa (PT) vai virar cidadão do Recife, onde construiu sua carreira profissional e trajetória política. Proposta é da vereadora Kari Santos (PT). Anteontem, foi agraciado com o Título de Cidadão de Camaragibe. Humberto é natural de Campinas/SP.

Engasgo continua

A presença de Humberto Costa na chapa da Frente Popular é certa, mas o grupo do senador petista ainda está digerindo as escolhas feitas por João Campos (PSB). Indagam como colocar na chapa Marília Arraes e Carlos Costa, após a ex-deputada e Silvio Filho terem negociado com Raquel Lyra.

Dois pesos, duas medidas

A família e aliados de Jair Bolsonaro (PL) festejam a autorização para ele cumprir prisão domiciliar, devido ao seu estado de saúde. Mas, em 2018, o filho Eduardo Bolsonaro escreveu: “Dá pra levar a sério um país onde existe prisão domiciliar? O condenado é o carcereiro dele mesmo”. E cobrou mudanças na lei de execuções penais.