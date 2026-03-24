PT está decidido a apoiar candidatura de João Campos; socialista pode comparecer à reunião do partido no sábado (28)

Carlos Veras, presidente do PT em Pernambuco (Blog Dantas Barreto)

A Executiva Estadual do PT se reuniu, na noite dessa segunda-feira (23), e, ao final, o sentimento foi de que o apoio à candidatura de João Campos (PSB) será anunciado no próximo sábado, conforme admitiu hoje o presidente do partido, Carlos Veras, ao Blog Dantas Barreto. A reunião está marcada para iniciar às 9h e, por volta das 11h, está prevista uma entrevista coletiva. Veras não confirma, contudo nos bastidores petistas há expectativa de que o pré-candidato a governador esteja presente nesse anúncio.

Veras relatou que, no encontro de ontem, houve quem ponderasse em relação ao prazo para definição, pois estavam marcadas 10 plenárias regionais e aconteceram sete. “Avaliamos as plenárias realizadas e chegamos à conclusão de que já estamos maduros para decidir. O caminho natural sempre foi apoiar João Campos”, disse Carlos Veras. Outra ala petista defendia se aliar a Raquel Lyra (PSD) ou, pelo menos, ser liberada para apoiá-la.

O local onde ocorrerá a reunião de sábado ainda será acertado, assim como a participação de Campos. Certa mesmo é a indicação do senador Humberto Costa para compor a chapa majoritária, como vislumbra os demais integrantes da Frente Popular.

Outra discussão que começa a circular é quanto à suplência de Humberto Costa. O PRD quer indicar como primeiro suplente o deputado federal Luciano Bivar, que está prestes a sair do União Brasil.

Questionado sobre essa possibilidade, Carlos Veras assegurou que os dois suplentes serão definidos pelo PT. No partido há defesa de que o primeiro seja um petista, mas o presidente da sigla disse que poderá haver uma composição. “A prioridade é reeleger Humberto e, se for preciso, poderemos trazer de outro partido”, comentou.