A hora de Victor

Victor Marques (Marina Torres/DP Foto)

A partir do início de abril, o Recife terá novo prefeito. Atual vice, Victor Marques filiou-se ao PCdoB e entrou na chapa majoritária em 2024, já dentro dos planos de João Campos (PSB) de ser reeleito e, neste ano, renunciar para se candidatar a governador. Ontem, Victor disse que dará continuidade ao que o socialista vem fazendo desde 2021. Ele ressalta que sempre teve participação nas decisões. Além de vice, acumula uma das principais secretarias, a de Infraestrutura. “A gente talvez fale pouco, mas resolve muito e isso é o que as pessoas podem esperar da gente. Compromisso com o trabalho, com as soluções e com o povo do Recife. Esperamos que as pessoas acreditem na gente”, disse Victor, em conversa com o Blog Dantas Barreto. O fato de estar na gestão desde o início, na sua visão, é um facilitador para assumir a Prefeitura. “A expectativa é excelente. A gente tem trabalhado muito. Nos últimos cinco anos, tive a oportunidade de acompanhar o prefeito João Campos. Enquanto chefe de Gabinete, estava na rotina da gestão. E, nesse último ano, principalmente, ajudando a tocar grandes obras, grandes projetos e sabendo que o recifense se acostumou a ver a cidade tratando dos grandes problemas com olhar técnico e apontando solução”, salientou o futuro prefeito. Victor Marques está ciente de que sua administração, até outubro, estará no foco, pois João Campos tem como principal vitrine para o restante de Pernambuco as ações que foram e serão feitas no Recife. “Nada muda. Será muito trabalho, muita reunião interna, muita gestão, cobrança de prazo e de resultado”, garante.

Apostas do MDB para federal

Na Prefeitura do Recife, há quem coloque como quase certa a candidatura do presidente do MDB, Raul Henry, para deputado federal. Ele é secretário de Relações Institucionais. Pessoas próximas a Raul, porém, avaliam que não será, mesmo se o MDB montar chapa que possa reeleger Iza Arruda e garantir outra cadeira na Câmara.

Estratégia do PRD

Presidente do PRD-PE, Josafá Almeida diz que o partido montará chapa para a Câmara Federal. Já os pré-candidatos a estadual irão para outra sigla. “Só não o MDB. Era o PSDB, mas Álvaro Porto quebrou o acordo”, relata. Articulação está sendo feita com o prefeito João Campos (PSB).

Dúvida do secretário

No Avante ainda não se sabe ao certo se o secretário estadual Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Manuca, será candidato a uma vaga na Câmara Federal. O partido espera que seja, mas, caso ele opte por continuar no cargo, terá aval do deputado Waldemar Oliveira.

Vetos na pauta da CCLJ

A CCLJ da Assembleia Legislativa terá na pauta de hoje os vetos da governadora Raquel Lyra (PSD) a trechos da Lei Orçamentária Anual de 2026, conforme seu presidente, deputado Alberto Feitosa (PL). A oposição tem maioria no colegiado, mas o relator é o aliado João Paulo (PT). Fica a expectativa do que acontecerá.