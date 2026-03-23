Tchau, divergências!

Raquel Lyra (PSD) e Miguel Coelho (UB) (Blog Dantas Barreto)

Adversários no primeiro turno das eleições de 2022, a governadora Raquel Lyra (PSD) e Miguel Coelho (UB) estiveram juntos na segunda etapa daquele pleito e agora voltam a subir no mesmo palanque, depois de três anos de discórdias. O grupo Coelho foi deixado de lado na montagem do Governo, em 2023, e desde então Miguel e seu irmão deputado estadual Antônio Coelho (UB) não vinham poupando críticas. Antônio, por sinal, se apresentava como um dos que mais atrasaram a votação de empréstimos solicitados pelo Governo. Sem espaço na chapa majoritária de João Campos (PSB), Miguel tem seu nome cotado para a de Raquel. “Miguel chega para dizer de que lado a gente escolheu, que é ao lado do povo pernambucano. Ele chega para somar”, disse a governadora em entrevista coletiva, em Caruaru. Raquel preferiu não cravar o espaço que o novo aliado terá. “O mais importante de tudo é que não estamos aqui por uma aliança ou divergência sobre que cargo ocupar, mas como cada um pode somar para que a gente possa fazer mais pelo Estado”, disse a pessedista. Miguel Coelho, que se coloca como pré-candidato a senador, também garante que essa nova união supera as divergências dos últimos anos, quando apontou os defeitos da gestão estadual e previu a vitória de João Campos (PSB). O presidente do União Brasil justificou a aproximação ao Governo , garantindo que, nesse meio tempo, houve muito respeito de ambas as partes. Porém, as falas dele estão sendo resgatadas nas redes sociais e serão amplamente usadas até outubro.

Muleta da discórdia 1

A governadora Raquel Lyra (PSD) repetiu em Caruaru, os agradecimentos ao Governo Federal pela ajuda dada a Pernambuco. No mesmo evento, porém, seu pré-candidato a senador Miguel Coelho (UB) disse que a chapa governista não precisa de muleta nacional, se referindo ao apoio do presidente Lula (PT).

Muleta da discórdia 2

A senadora Teresa Leitão (PT), em Serra Talhada, rebateu Miguel Coelho (UB). “Lula é muleta no sentido de apoio, de presença, de acolhimento. Uma comparação dessa é coisa da baixa política”, disparou. Vale lembrar que o PT não se decidiu entre Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB).

Problemas crônicos

O ministro do STF Flávio Dino continua pegando no pé na aplicação das emendas parlamentares. Ontem, ele afirmou que Docs e Codevasf têm “problemas crônicos de execução, evidenciados por sucessivas operações policiais” acima da média de outros órgãos federais.

“Muitos não me conhecem”

Alguns aliados olharam atravessado quando João Campos (PSB) escolheu Carlos Costa (Republicanos) para candidato a vice-governador, por ser um desconhecido na política. No seu primeiro discurso, Carlos prometeu reverter isso: “Muitos aqui não me conhecem, mas vão ouvir falar de mim”.