Silvio lucrou

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Decidido a concorrer à reeleição de deputado federal, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que agora está focado em garantir uma chapa competitiva do Republicanos. Ele é presidente estadual do partido e entregará o cargo ao presidente Lula (PT), no dia 2 de abril. De acordo com seus cálculos, a intenção é eleger até quatro deputados federais. Silvio vinha se colocando como pré-candidato a senador, porém não apresentava percentuais que apontassem favoritismo, mesmo com duas vagas em disputa. O ministro passou por um momento de turbulência, ao perceber que não teria chance de estar na chapa de João Campos (PSB), e chegou a bolar um acordo com Marília Arraes (PDT) para ambos se aliarem à governadora Raquel Lyra (PSD). Se isso serviu para pressionar João, aí só quem agiu nos bastidores pode dizer. Mas, ao final, houve o acerto com o socialista e ele emplacou o irmão Carlos Costa na vaga de vice-governador. O mano estava em campanha de federal para, pelo menos, segurar os aliados, caso Silvio não fosse candidato a senador. Isso foi o que ocorreu e seu grupo saiu no lucro. Além do que, esse período de pré-campanha ao Senado foi muito positivo para Silvio Filho, pois mostrou ter cacife, ficou na vitrine, percorreu todo o Estado e poderá se aproveitar desse recall para conquistar mais eleitores. Em 2022, ele obteve 162 mil votos e o partido também elegeu Augusto Coutinho.

Mais creche e estrada

A governadora Raquel Lyra (PSD) chegou de Brasília e hoje mesmo parte para Itamaracá, onde irá inaugurar a terceira creche construída pelo seu Governo. Outra marca da sua gestão vem sendo a recuperação de estradas e também entregará a PE-001 requalificada na Ilha. Goiana e Vicência também estão no roteiro de Raquel.

Duque no Podemos

O deputado Luciano Duque será o primeiro do Solidariedade a assinar a ficha de filiação ao Podemos, hoje. O ato será em Serra Talhada, às 17h, na Casa de Eventos Alô Coração. O presidente estadual do partido, Marcelo Gouveia prevê bancada com seis parlamentares.

Breno no PT

Amanhã, Breno Araújo fará ato para marcar a entrada no PT a fim de se candidatar a deputado estadual. Será na Concha Acústica de Serra Talhada com a esposa e prefeita Márcia Conrado (PT) ao lado. A ficha de Breno, inclusive, foi avalizada pelo presidente Lula, em Brasília.

Petistas aliados presentes

Os petistas alinhados com o prefeito João Campos (PSB) prometem ir em peso, hoje, ao lançamento da pré-candidatura dele ao Governo de Pernambuco. O que antes era apresentação da chapa majoritária foi revisto, já que o senador Humberto Costa, o presidente do PT, Carlos Veras, e os próximos a Raquel Lyra (PSD) não comparecerão ao ato político.