"Não acho ruim ser lulista", diz João Campos sobre chapa

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O prefeito João Campos (PSB) disse, nesta quinta-feira (19), que respeita o tempo do PT para finalizar a formação da chapa majoritária. Apesar de na Frente Popular ser dada como certa a presença do senador Humberto Costa, a direção estadual do partido avisou que os ritos serão cumpridos porque falta aprovação do Diretório Estadual. Questionado se estaria montando uma chapa muito lulista e de esquerda, Campos garantiu ser um admirador do presidente Lula (PT). O anúncio da chapa completa, que estava previsto para hoje, mas ficou para outro dia.

“Eu não acho ruim ser lulista, até porque sou admirador do presidente Lula. Não nego isso e acredito que o mais importante é a gente estar diante de uma frente que representa o sentimento do povo, o desejo de construção de um futuro muito melhor e que possa dialogar com as pessoas”, respondeu o pré-candidato a governador. Seus escolhidos são Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa para o Senado, e Carlos Costa (Republicanos) para a vice.

João Campos ainda afirmou não ter “nenhuma dúvida de que muitas pessoas de centro-direita votaram em mim para prefeito e eu tenho muito respeito por essas pessoas”. Agora, eu não faço política de forma extremada, de forma excludente. Acredito que a gente precisa ter uma capacidade ampla de juntar, não só para fazer uma eleição, mas para governar e eu vou seguir dessa forma. É dessa forma que eu acredito que faço e que a gente vai fazer. E que a Frente Popular terá uma vitória nas eleições”, enfatizou.

Campos voltou ontem de Brasília, onde fez as articulações para garantir Marília Arraes e Silvio Costa no seu arco de alianças e disse ter retornado animado ao Recife. Ele também preside o PSB nacionalmente e está cuidando de acordos em outros estados.

“Nós tivemos uma reunião com Edinho Silva (presidente do PT) e com Carlos Lupi (presidente do PDT). Então, os três presidente nacionais falando da importância dessa construção e cravando que é fundamental a unidade dos nossos partidos, assim como também é fundamental cumprir um rito. Existem prazos, existem roteiros estatutários de cada partido e também existe a posição de uma frente que deseja fazer um anúncio, que deseja ter um dia específico. O nosso papel é equilibrar tudo isso, mas quero dizer que estou extremamente animado e eu não tenho nenhuma dúvida de que a Frente Popular de Pernambuco sairá a vencedora dessas eleições”, ressaltou.