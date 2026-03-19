União Brasil entrega cargos na Prefeitura do Recife, após se aliar a Raquel Lyra

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Nota do União Brasil

O diretório estadual do União Brasil comunica a saída de dois dos seus principais quadros técnicos da Prefeitura do Recife. Deixam os cargos os secretários de Turismo e Lazer, Thiago Angelus, e Desenvolvimento Econômico, Carlos Andrade Lima. O partido tem a convicção que colaborou, enquanto foi possível, para que a capital pernambucana gerasse novos empregos e oportunidades para a população. Fica o nosso agradecimento a todas e todos que fazem a prefeitura, por estes anos de dedicação e esforço coletivo.

O União Brasil surgiu da necessidade de independência, colocando a capacidade de trabalho acima dos interesses meramente políticos. O país precisa encontrar novos caminhos, que tragam a população para o protagonismo dos debates. Em Pernambuco, não é diferente e por isso a nossa decisão irrevogável. O União Brasil seguirá com a coragem e a convicção de que é possível consolidar um novo tempo para o estado.