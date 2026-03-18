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Cabo de guerra

A governadora Raquel Lyra (PSD) partiu do Recife, ontem, rumo a Brasília contente porque hoje terá no plenário da Assembleia Legislativa 7 deputados filiados ao seu partido

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 18/03/2026 às 06:46

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João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD)/Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto

João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

A governadora Raquel Lyra (PSD) partiu do Recife, ontem, rumo a Brasília contente porque hoje terá no plenário da Assembleia Legislativa 7 deputados filiados ao seu partido.

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