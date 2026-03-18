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Cabo de guerra
A governadora Raquel Lyra (PSD) partiu do Recife, ontem, rumo a Brasília contente porque hoje terá no plenário da Assembleia Legislativa 7 deputados filiados ao seu partido
Publicado: 18/03/2026 às 06:46
João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)
A governadora Raquel Lyra (PSD) partiu do Recife, ontem, rumo a Brasília contente porque hoje terá no plenário da Assembleia Legislativa 7 deputados filiados ao seu partido.
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