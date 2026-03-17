Raquel Lyra: "Muita gente está pensando só em eleição e faz de tudo para que as coisas não aconteçam"

(Blog Dantas Barreto)

A governadora Raquel Lyra (PSD) encerrou a entrevista coletiva, nesta terça-feira (17), ao ser questionada sobre as conversas com o ministro Silvio Costa Filho (Republicanos) e a ex-deputada Marília Arraes (que se filiará ao PDT). Entre os aliados, porém, a tríplice aliança já é dada como certa. Diante de vários prefeitos presentes na Amupe, Raquel fez um discurso no qual incluiu críticas à oposição, destacando que não podem atrapalhar Pernambuco por conta do momento eleitoral.

“Tem muita gente que está pensando só em eleição e faz de tudo para que as coisas não aconteçam. Eu tenho feito sempre um apelo a todos aqueles que têm um mandato delegado pelo povo de Pernambuco: me deixem trabalhar que eu sei fazer. Me permitam poder entregar tudo aquilo com minha energia, a capacidade de união e de trabalho. Permitam que a gente entregue agora, porque Pernambuco tem pressa e não dá para pensar que se trata meramente de um jogo eleitoral. Não é. É o nosso destino, é o destino dos nossos filhos”, ressaltou Raquel.

A governadora salientou que “a eleição vai acontecer e todos que vão ser candidatos vão disputar o voto e aí é essa a beleza da democracia”. “Mas atrapalhar Pernambuco não tem a ver com nos ajudar. Não tem a ver comigo, porque, quando eu vou para o chão, as pessoas não querem saber. O interesse nas eleições não existe, basta perguntar a quem não tem o dinheiro para comer, para quem está desempregado”, acrescentou.

POSSE

Raquel Lyra prestigiou a posse do prefeito de Aliança, Pedro Freitas (PP) na presidência da Amupe. Ele sucede Marcelo Gouveia, que renunciou ao mandato para ser candidato a deputado federal pelo Podemos. A governadora destacou a importância da Associação Municipalista e o trabalho conjunto com os prefeitos.

“A vida se dá nas ruas, nas cidades e trabalhar de mãos dadas com os prefeitos tem conseguido fazer uma transformação extraordinária no nosso Estado. Compreendendo de perto as suas dores e garanto que o Estado constroi políticas públicas para entregar serviços que, verdadeiramente, permitam à população ser mais feliz no seu chão. Venho também agradecer a parceria da Amupe em nome do presidente que agora sai, Marcelo Gouveia, que foi prefeito de Paudalho,e que nos ajudou na discussão de redistribuição do ICMS, na concessão da Compesa e tantos outros temas que o nosso governo enfrentou junto com os municípios”, assinalou.

Em relação ao novo presidente, Raquel Lyra também falou do trabalho conjunto quando Pedro Freitas era superintendente da Caixa Econômica, citando a solução para os prédios caixão. Cerca de 200 prédios já foram demolidos e os proprietários receberam indenização de R$ 120 mil.

“A gente construiu muita coisa boa junto em muito pouco tempo. Você nos deu o caminho. E a gente também discutiu e construiu outras soluções que pareciam impossíveis de serem realizadas e foram, Pedro. Então, você tem capacidade de inovação, mas tem coragem de enfrentar temas difíceis”, afirmou Raquel Lyra.