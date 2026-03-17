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Vereador Eduardo Moura é indiciado pela Polícia Civil por "chifres" em Chico Kiko
O vereador do Recife, Eduardo Moura (Novo), foi indiciado pela Polícia Civil sob acusação de injúria qualificada e e difamação contra o também vereador Chico Kiko (PSB).
Publicado: 17/03/2026 às 08:27
Chico Kiko afirmou ter ficado indignado com a atitude de Eduardo Moura (Foto: Reprodução)
O vereador do Recife, Eduardo Moura (Novo), foi indiciado pela Polícia Civil sob acusação de injúria qualificada e e difamação contra o também vereador Chico Kiko (PSB).
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