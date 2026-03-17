Vereador Eduardo Moura é indiciado pela Polícia Civil por "chifres" em Chico Kiko

O vereador do Recife, Eduardo Moura (Novo), foi indiciado pela Polícia Civil sob acusação de injúria qualificada e e difamação contra o também vereador Chico Kiko (PSB).

Chico Kiko afirmou ter ficado indignado com a atitude de Eduardo Moura (Foto: Reprodução)

O vereador do Recife, Eduardo Moura (Novo), foi indiciado pela Polícia Civil sob acusação de injúria qualificada e e difamação contra o também vereador Chico Kiko (PSB).