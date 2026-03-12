Deputada Gleide Ângelo deixa o PSB e se filia ao PP

Gleide Ângelo é delegada da Polícia Civil e uma das suas principais bandeiras é a defesa das mulheres (Divulgação )

A deputada estadual Gleide Ângelo decidiu deixar o PSB, pelo qual foi eleita duas vezes e se filiou ao PP, nesta quinta-feira (12). Essa mudança partidária já vinha sendo especulada há dias por conta da sua insatisfação com o PSB. O convite foi feito pelo presidente da sigla progressista, deputado federal Eduardo da Fonte.

Gleide integra a bancada de oposição na Assembleia Legislativa e Eduardo garantiu que ela terá liberdade para se posicionar. O próprio deputado vem negociando uma possível aliança com o pré-candidato a governador pelo PSB, João Campos, apesar de o PP ocupar cargos no Governo de Raquel Lyra (PSB).

Na nota divulgada pela assessoria de Eduardo da Fonte, ele diz que “a parlamentar também terá autonomia para definir seus posicionamentos políticos e apoiar o presidente e o(a) governador(a) que considerar mais adequados para Pernambuco e para o fortalecimento das suas pautas prioritárias”.

Segundo o dirigente, “um dos desafios colocados para a deputada pela Federação União Progressista é a construção de um plano de governo, a partir do Conselho em Defesa das Mulheres, com propostas para enfrentar os altos índices de violência contra as mulheres em Pernambuco”.

Gleide Ângelo é delegada da Polícia Civil e uma das suas principais bandeiras é a defesa das mulheres. “Em 2025, o Estado registrou o maior número de mortes decorrentes de violência contra a mulher entre os nove estados analisados pela Rede de Observatórios da Segurança. Gleide Ângelo terá autonomia para definir os pontos prioritários do trabalho e apresentar medidas que contribuam para retirar Pernambuco dessa posição”, diz a nota.