Lupi diz que João Campos empurra o PDT para fora da aliança e que Marília pode se aliar a Raquel Lyra

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, está no Recife e, nesta quinta-feira (12), assegurou que a ex-deputada Marília Arraes se filiará ao partido, até o final do mês, para ser candidata ao Senado

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 12/03/2026 às 09:46