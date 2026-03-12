Tensão no PP

O clima está muito tenso no PP devido à especulação cada vez mais crescente de que seu presidente, o deputado Eduardo da Fonte, poderá romper com o Governo do Estado

O clima está muito tenso no PP devido à especulação cada vez mais crescente de que seu presidente, o deputado Eduardo da Fonte, poderá romper com o Governo do Estado (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

O clima está muito tenso no PP devido à especulação cada vez mais crescente de que seu presidente, o deputado Eduardo da Fonte, poderá romper com o Governo do Estado.