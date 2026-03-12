° / °
Tensão no PP

O clima está muito tenso no PP devido à especulação cada vez mais crescente de que seu presidente, o deputado Eduardo da Fonte, poderá romper com o Governo do Estado

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 12/03/2026 às 06:57

O clima está muito tenso no PP devido à especulação cada vez mais crescente de que seu presidente, o deputado Eduardo da Fonte, poderá romper com o Governo do Estado.

