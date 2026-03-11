Denúncia de Chico Kiko contra Eduardo Moura é acatada pela Comissão de Ética da Câmara do Recife

No dia 10 de fevereiro, Moura fez gestos de "chifrinhos" por trás da cabeça de Chico, que se sentiu ofendido

Chico Kiko afirmou ter ficado indignado com a atitude de Eduardo Moura (Foto: Reprodução)

Em reunião híbrida realizada pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, foi acatada a denúncia do vereador do Recife, Chico Kiko (PSB) contra o também parlamentar Eduardo Moura (Novo). No dia 10 de fevereiro, Moura fez gestos de “chifrinhos” por trás da cabeça de Chico, que se sentiu ofendido. O vereador do Novo pediu desculpas publicamente, mas o socialista levou o caso adiante.

Apesar de Chico Kiko integrar o colegiado, ele não participou da reunião de hoje por ser o autor da denúncia. A suplente Natália de Menudo (PSB) ocupou a vaga e foi escolhida para ser a relatora do processo. Na quarta-feira da próxima semana, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar se reunirá novamente para avaliar o parecer de Natália de Menudo.

Também participaram da reunião os vereadora Tadeu Calheiros (PSB) e Felipe Alecrim (Novo), que foi o único a votar contra a denúncia de Chico Kiko contra Eduardo Moura.