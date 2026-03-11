° / °
vereadores

Denúncia de Chico Kiko contra Eduardo Moura é acatada pela Comissão de Ética da Câmara do Recife

No dia 10 de fevereiro, Moura fez gestos de "chifrinhos" por trás da cabeça de Chico, que se sentiu ofendido

Publicado: 11/03/2026 às 15:18

Chico Kiko afirmou ter ficado indignado com a atitude de Eduardo Moura/Foto: Reprodução

Em reunião híbrida realizada pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, foi acatada a denúncia do vereador do Recife, Chico Kiko (PSB) contra o também parlamentar Eduardo Moura (Novo). No dia 10 de fevereiro, Moura fez gestos de “chifrinhos” por trás da cabeça de Chico, que se sentiu ofendido. O vereador do Novo pediu desculpas publicamente, mas o socialista levou o caso adiante.

Apesar de Chico Kiko integrar o colegiado, ele não participou da reunião de hoje por ser o autor da denúncia. A suplente Natália de Menudo (PSB) ocupou a vaga e foi escolhida para ser a relatora do processo. Na quarta-feira da próxima semana, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar se reunirá novamente para avaliar o parecer de Natália de Menudo.

Também participaram da reunião os vereadora Tadeu Calheiros (PSB) e Felipe Alecrim (Novo), que foi o único a votar contra a denúncia de Chico Kiko contra Eduardo Moura.

