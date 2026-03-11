Raquel Lyra sobre o PSDB: "Fico muito feliz de poder ter mais um partido"

Governadora Raquel Lyra (Blog Dantas Barreto)

A governadora Raquel Lyra (PSD) admitiu, nesta quarta-feira (11), a satisfação de ter o PSDB de volta à sua base de apoio. Ela havia perdido a sigla que presidia quando migrou para o PSD e viu um dos principais desafetos, o deputado Álvaro Porto, assumir o controle. Com a filiação do parlamentar ao MDB, o PSDB passou a ter Ruben Júnior como presidente.

“A gente tem feito é um trabalho sério e consistente e é natural que, num ano em que se define não só o quadro eleitoral, mas sobretudo a base de apoio ao nosso Governo, fico muito feliz de poder ter mais um partido. Inclusive o qual que fui filiada e sou grata por muitos anos, recompondo a nossa base. É importante para gente ter lastro político, lastro na Assembleia Legislativa, mas, sobretudo, o apoio da população pernambucana, que está vendo que os investimentos que foram sonhados por muito tempo são colocados e saem do papel”, disse Raquel Lyra, no ato de entrega de dois andares reformados no Hospital da Restauração.

Questionada se estaria com a alma lavada por ter reconquistado o PSDB, a governadora optou por não polemizar a respeito de Álvaro Porto. “Não tem alma lavada. A gente tem um trabalho sério de muito diálogo, construção de pontes e um olhar para o futuro de Pernambuco, que carece muito mais de quem quer somar e agregar, do que buscar aquilo que nos divide”, desconversou.

Quanto ao período curto para formação das chapas proporcionais do PSDB, Raquel jogou a responsabilidade para seu aliado Ruben Júnior. “Sobre formação das proporcionais quem responde pelo partido é o próprio partido”, disse.