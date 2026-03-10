489 anos do Recife serão comemorados de amanhã até o dia 29

Entre os destaques da programação está a instalação do novo letreiro "RECIFE", no Marco Zero, entregue pela Prefeitura no dia 12 de março, data oficial do aniversário da cidade

Na próxima quinta-feira (12), o Recife completa 489 anos e a Prefeitura preparou uma programação, que inicia amanhã e só termina no dia 29, com cerca de 20 eventos gratuitos. Ao longo do mês, haverá apresentações de paraquedistas, concertos da Orquestra e da Banda Sinfônica e o Recife Frevo Festival, entre outras opções.

Entre as atividades oferecidas nos espaços culturais e públicos da cidade, terão opções para todo gosto, idade, referência e preferência artística, como apresentações musicais, passeios turísticos, espetáculo do renomado grupo teatral Magiluth, feira Maré Cultural, além de exibição a céu aberto da cerimônia da entrega com Oscar, com direito a muito frevo e muita torcida pelo filme Agente Secreto. Vai ser coisa de cinema!

Entre os destaques da programação está a instalação do novo letreiro “RECIFE”, no Marco Zero, entregue pela Prefeitura no dia 12 de março, data oficial do aniversário da cidade. O equipamento substitui a estrutura anterior e renova um dos cenários mais emblemáticos da capital.

PROGRAMAÇÃO

Dias 11 e 12, 24 e 25/03

Concertos da Orquestra Sinfônica do Recife no Teatro de Santa Isabel. Os ingressos são distribuídos gratuitamente, a partir das 10h do dia de cada apresentação, no site https://ingressossantaisabel.recife.pe.gov.br/, e na bilheteria do Santa Isabel, a partir das 19h.

Dias 12 e 14/03

Recife Frevo Festival no palco do Teatro do Parque, celebrando as mulheres, tradicionais maestros e novos arranjos do frevo. Com acesso gratuito e ingressos distribuídos a partir das 18h, a programação terá início às 19h, com duas orquestras em evidência: a do maestro Edson Rodrigues e a Orquestra de Bolso.

Dia 15/03

Exibição de Kleber Mendonça no Cine Apipucos, Apresentação da Orquestra Cidadã e Festival Nova Brasil no Parque Apipucos, em parceria com o projeto Cine Apipucos, a partir das 16h30. Os intervalos serão embalados pela discotecagem infalível do DJ Pepe Jordão.

Festival Nova Brasil: Também no dia 15, a partir das 16h, no Cais da Alfândega. O evento receberá grandes nomes da música, como Dudu Nobre, Luciana Mello, Rael, Vitor Kley, Almério, Martins, Chico Chico, Sandra Sá, Mariana Aydar e Jorge Vercillo, além de uma atração surpresa selecionada para emocionar o público. O acesso será gratuito.

A partir das 16h30, a Orquestra Cidadã realiza a quarta edição de seu concerto sobre as águas, em frente ao pier do Parque das Graças.

Dia 22

Paraquedistas no Pina fazem salto às 10h.

Dia 25/03

Concerto Banda Sinfônica no Teatro do Parque, às 20h. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente, na bilheteria do teatro, a partir das 19h.

Dia 28/03

Espetáculo O Cão (Grupo Magiluth) reúne as verves, identidades cênicas e talentos dos grupos Clowns de Shakespeare (RN) e Magiluth (PE). A peça, que lança luz sobre a questão do trabalho precário e o lugar do trabalhador no Brasil contemporâneo, na América Latina e no mundo. Estreia recifense será no Teatro de Santa Isabel, às 20h.

Dias 28 e 29

Maré Cultural na Rio Branco no Bairro do Recife com feira pública de artesanato no Boulevard da Rio Branco. A iniciativa movimenta o centro do Recife com atividades artísticas gratuitas e incentivo ao comércio local.