Paulo Câmara acerta, nesta segunda (9), os detalhes da sua nova posse no Banco do Nordeste
Paulo Câmara viaja para Fortaleza, nesta segunda-feira (9), para acertar os detalhes da sua posse na presidência do Banco do Nordeste (BNB)
Publicado: 09/03/2026 às 12:51
Presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara (Foto: Divulgação / Banco do Nordeste)
