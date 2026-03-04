Mês do troca troca

De amanhã até 4 de abril, é o prazo para quem é deputado federal e estadual poder trocar de partido

Câmara Federal vota urgência da votação da PL da Anistia (Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

De amanhã até 4 de abril, é o prazo para quem é deputado federal e estadual poder trocar de partido. Com tanta gente Brasil afora pronta para o pula pula, não dá para chamar de janela. É uma grande porteira esse período de um mês. Tem aqueles já certos do destino, enquanto outros fazem os cálculos para escolher a melhor sigla para terem mais chances de reeleição. Muitos parlamentares pernambucanos estão pegando outros rumos, quer seja migrando para a base governista ou mesmo ficarem independentes. Na Assembleia Legislativa, o mapa partidário mudará com as trocas. PP passará a ter 11 deputados, sendo a maior bancada. O PSB, que elegeu 13, hoje tem nove e pode permanecer com esse mesmo número. Novas legendas surgirão na Casa: PSD e Podemos, com cinco cadeiras, cada, e Novo, com uma. Por outro lado, MDB, Psol e Solidariedade ficarão sem representantes no legislativo estadual. PSDB e PRD estudam conjuntamente uma saída para formar chapa de deputado estadual. São certas duas baixas na sigla tucana e uma no PRD. Já o União Brasil perderá quatro parlamentares e ficará com apenas um. Entre os 25 deputados federais, seis deverão trocar de partido. Destes, três assinarão a ficha do PSD, sendo um parlamentar oriundo do PSB. A sigla socialista, no entanto, terá dois reforços. Solidariedade pernambucano ficará sem representante em Brasília e o mesmo pode ocorrer com MDB e Rede.

Edinho com João e Lula

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, estaria amanhã no Recife para uma reunião de avaliação da estratégia eleitoral em Pernambuco, mas adiou a vinda por um motivo de força maior: foi convocado para uma reunião com o presidente Lula (PT). Hoje Edinho estará com o presidente nacional do PSB, João Campos, tratando sobre palanques conjuntos em, pelo menos, 15 estados.

Estratégia 1

No meio político se ouve de tudo e uma das estratégias que estaria em voga é que o ministro Guilherme Boulos (Psol) estaria defendendo aproximação eleitoral de Lula com Raquel Lyra (PSD), de olho no pleito de 2030, já que não há sucessor direto do presidente no PT.

Estratégia 2

João Campos (PSB) é apontado como futuro sucessor de Lula. Por isso, conforme os bastidores, não seria interessante para Boulos que o prefeito fosse eleito governador. É dito, inclusive, que a posição da vereadora Jô Cavalcanti (Psol) contra Campos faz parte da estratégia.

90° Coptrel no Recife

Recife sediará o 90º Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel) com representantes de todos os estados e DF. A abertura será às 19h30 de amanhã, na sede do TJPE, com as presenças da governadora Raquel Lyra (PSD) e do prefeito João Campos( PSB).

Período de recesso

Aos leitores, a Coluna Diario Político fará pausa de uma semana para este titular recarregar as baterias. No dia 12, a coluna voltará com carga total com as notícias do mundo político. Este ano promete ter muitas novidades, principalmente, dos bastidores. Até a volta.