Presidente da Câmara do Recife arquiva pedido de CPI contra João Campos

Vereador Romerinho Jatobá (Divulgação)

O presidente da Câmara Municipal do Recife, Romerinho Jatobá (PSB), arquivou o pedido de instalação da CPI que iria investigar a nomeação do advogado Lucas Vieira Silva no cargo de procurador do Recife através de concurso público. Ao Blog Dantas Barreto, ele disse, nesta terça-feira (3), “que não há fato determinado” para apuração. Sua decisão foi publicada no Diário Oficial do Município.

“A alegação não se sustenta. Não houve prejuízo ao município e nem para os candidatos. O processo foi concluído sem prejuízo”, garante Romerinho”.

Thiago Medina, por ser o autor, tem prazo de cinco sessões ordinárias para para solicitar que o pedido de CPI seja votado em plenário. A base governista, porém, tem a grande maioria dos vereadores.

Na avaliação do presidente, a decisão do então vereador Osmar Ricardo (PT) de assinar o pedido de CPI feito por Thiago Medina (PL), “foi pessoal”. “Ele sempre foi um aliado e ocupava o mandato porque o prefeito João Campos colocou o vereador Marco Aurélio Filho na Secretaria de Direitos Humanos e Juventude. Foi uma mudança repentina que causou surpresa. Mas cada um toma uma decisão que lhe convém”, disse.

ACORDO

Sobre a possibilidade de Osmar Ricardo retornar à Câmara, após voltar à suplência hoje, Romerinho Jatobá avalia ser “um caminho natural a governadora Raquel Lyra cumprir o compromisso com ele”.

Osmar deixa o Legislativo hoje com o retorno de Marco Aurélio Filho, numa decisão conjunta com João Campos. O suplente da Federação PT-PCdoB-PV admitiu, ontem, que a vereadora Flávia de Nadegi (PV) poderá ser nomeada secretária estadual.