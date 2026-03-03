Joguete político

"A gente está sendo jogado para um lado e para o outro". Esse foi o desabafo de Gerson Carneiro Leão, presidente dos Sindicato dos Cultivadores de Cana de Pernambuco

“A gente está sendo jogado para um lado e para o outro”. Esse foi o desabafo de Gerson Carneiro Leão, presidente dos Sindicato dos Cultivadores de Cana de Pernambuco, ontem, depois da reunião com o presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (PSDB), e alguns deputados. Os representantes do setor dizem que enfrentam uma das piores crises e aguarda apoio financeiro do Governo do Estado. O problema todo, contudo, está na disputa política entre oposição e governistas que vem travando o orçamento. O Governo alega que só pode ajudar a categoria se os deputados aprovarem seus vetos à LOA e o projeto que estabelece limite de 20% para remanejamento geral do orçamento. A Lei aprovada define 10% para cada secretaria e órgãos do Estado. A proposta de Álvaro foi que o Governo envie projeto de lei de crédito suplementar do IPA. O instituto tem orçamento de R$ 320 milhões, porém o setor precisa de R$ 120 milhões. E pela LOA aprovada só seriam liberados R$ 32 milhões. “Esse dinheiro não dá. Ou a gente espera a Justiça julgar a ação do Governo em relação aos vetos ou o pessoal vai querer fazer um movimento na Assembleia Legislativa e no Palácio do Governo. A gente está segurando os liderados, mas vai chegar um momento que não vai dar”, alerta Gerson Carneiro Leão. Segundo ele, a crise afeta os fornecedores de cana e os criadores de gado no Agreste, que precisam alimentar os animais. Álvaro Porto acha que sua sugestão é a melhor. A deputada Débora Almeida (PSDB), considera a proposta feita aos fornecedores de cana “um absurdo”.

Petista está insatisfeito

A assinatura do vereador Osmar Ricardo (PT) a favor da CPI do “fura-fila”, como a oposição já carimbou, deu o que falar. Mas o vereador disse que sua insatisfação com a Prefeitura do Recife não é um caso isolado. “Cinco vereadores estão deixando a base e outros também querem, mas preferem não falar”, comentou o parlamentar petista.

Liberal parabeniza petista

A atitude do vereador Osmar Ricardo foi um prato cheio para o deputado Renato Antunes (PL). Na tribuna da Assembleia Legislativa, ele fez questão de parabenizar o petista e disse que estava feliz com o PT. “A Câmara do Recife deixou de ser um puxadinho da Prefeitura”, falou o liberal.

Ajuste necessário

Presidente do PT-PE, Carlos Veras acredita mesmo que Marília Arraes concorrerá ao Senado. Diante disso, admite que será preciso um ajuste na chapa majoritária que o PT estiver, para garantir a reeleição de Humberto Costa. “Temos que dialogar para construir a chapa”, diz.

André indo para Agricultura

O destino do ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, é o Ministério da Agricultura, hoje ocupado por Carlos Favaro, que também é do PSD e sairá em abril para concorrer ao Senado. Na coluna de ontem foi colocado que André iria para a pasta de Desenvolvimento Agrário, que tem como titular Paulo Teixeira (PT).