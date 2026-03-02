Osmar Ricardo chama João Campos de "perseguidor" e prevê retorno à Câmara do Recife

Presidente do PT no Recife, Osmar Ricardo (Divulgação)

A relação azedou de vez entre o presidente do PT no Recife, vereador Osmar Ricardo, e o prefeito João Campos (PSB). O petista o acusou de perseguidor, após o anúncio de que voltará a ser suplente, a partir dessa terça-feira (3), por ter assinado a CPI do “fura-fila”. O secretário de Direitos Humanos e Juventude, Marco Aurélio Filho (PV), reassumirá o mandato. Osmar, porém, já prevê voltar ao Legislativo, caso a vereadora Flávia de Nadegi (PV) seja nomeada secretária estadual pela governadora Raquel Lyra (PSD).

“Vamos fazer um movimento contra João Campos por perseguição. Ele vai sentir o trabalho e a força de quem é presidente municipal do PT e do Sindicato dos Servidores do Recife. Ele vai ver o que é uma oposição de verdade e os servidores terão uma uma voz”, disparou Osmar Ricardo em entrevista ao Blog Dantas Barreto nesta segunda-feira.

O petista lembrou que votou em João Campos envolto com a bandeira do PSB, mas que agora está sofrendo as consequências de ter liberdade para opinar. “Me libertei desse povo chamado Campos, dessa oligarquia que vai perder para o Governo do Estado e depois no Recife. Foi bom o que aconteceu para o Recife saber que João Campos é perseguidor. Eu não sou ingrato. Tudo que fiz por ele não vale? Ingrato é ele que não cuida das pessoas”, enfatizou.

Retorno

Osmar Ricardo falou confiante que “logo estarei de volta à Câmara, caso se confirme a nomeação da vereadora Flávia de Nadegi como secretária do Estado”. “Se acontecer isso, serei muito grato”, disse o vereador.

Essa articulação vem sendo colocada nos bastidores e tem como pano de fundo um suposto acordo para Osmar assinar o pedido CPI. Sua assinatura foi a 13ª e garantiu o encaminhamento à Presidência da Câmara.