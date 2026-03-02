Marco Aurélio Filho reassume mandato de vereador nessa terça. Osmar Ricardo volta à suplência

O secretário de direitos Humanos e Juventude, Marco Aurelio Filho (PV), reassumirá o mandato de vereador do Recife, nesta terça-feira (3)

O secretário de direitos Humanos e Juventude, Marco Aurelio Filho (PV), reassumirá o mandato de vereador do Recife, nesta terça-feira (3), enquanto Osmar Ricardo PT voltará a suplência da Federação Brasil e Esperança. Essa é a consequência da decisão do petista de ter assinado o pedido de CPI contra o prefeito João Campos (PSB), hoje. Com a decisão de Osmar, o vereador Tiago Medina (PL) alcançou as 13 assinaturas necessárias para protocolar o pedido de investigação

Apesar da saída da Secretaria, Marco Aurelio Filho garantiu que o secretário executivo Diogo Stanley, que foi seu chefe de Gabinete na Câmara Municipal, o substitua na Prefeitura.

“Tive uma conversa muito franca com o prefeito João Campos sobre a situação que ocorreu na Câmara e coloquei meu cargo à disposição. Depois apresentei Diogo Stanley e o prefeito acatou a escolha”, contou Marco Aurelio Filho ao Blog Dantas Barreto. Sua exoneração será publicada no Diário Oficial do Recife desta terça-feira.

Marco Aurélio estava na Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, desde o dia 2 de janeiro de 2025, no acordo para que Osmar Ricardo, que é o primeiro suplente da Federação Brasil Esperança, pudesse assumir o mandato interinamente.

Osmar também é presidente do PT no Recife e decidiu assinar o pedido de CPI para investigar a nomeação do advogado Lucas Vieira Silva como procurador na vaga de pessoa com deficiência. Após a repercussão negativa, João Campos anulou a nomeação no final do ano passado.