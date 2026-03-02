Blog Dantas Barreto
André fica ministro
André de Paula ainda tem seu nome incluído em listas de pré-candidatos a deputado federal pelo PSD, mas já decidiu que não disputará nada este ano
Publicado: 02/03/2026 às 07:27
Itapissuma, PE, 12/08/2025 - PRIMEIRA DAMA DO BRASIL JANJA - Na manhã desta terça-feira(12), a Primeira Dama do Brasil, Janja Lula da Silva. Ministro André de Paula ( Rafael Vieira)
