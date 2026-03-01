Blog Dantas Barreto
BLOG DANTAS BARRETO
Marília Arraes assume publicamente que será candidata ao Senado: "Não tem volta atrás"
A presidente estadual do Solidariedade, Marília Arraes, assumiu publicamente que será candidata ao Senado, independentemente se estará na chapa a ser encabeçada pelo prefeito João Campos (PSB). Ela publicou, neste domingo (1), discurso garantido que a decisão está tomada.
Publicado: 01/03/2026 às 11:13
Marília Arraes (Solidariedade), pré-candidata ao Senado Federal (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes