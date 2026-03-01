° / °
Marília Arraes assume publicamente que será candidata ao Senado: "Não tem volta atrás"

A presidente estadual do Solidariedade, Marília Arraes, assumiu publicamente que será candidata ao Senado, independentemente se estará na chapa a ser encabeçada pelo prefeito João Campos (PSB). Ela publicou, neste domingo (1), discurso garantido que a decisão está tomada.

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 01/03/2026 às 11:13

Marília Arraes (Solidariedade), pré-candidata ao Senado Federal/Foto: Rafael Vieira/DP Foto

Marília Arraes (Solidariedade), pré-candidata ao Senado Federal (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

