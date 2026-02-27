° / °
Blog Dantas Barreto
Blog Dantas Barreto

Miguel Coelho aponta "ação espalhafatosa" da PF em ano eleitoral

Um dos investigados pela Operação Vassalos, da Polícia Federal, o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (UB) vê "ação espalhafatosa", em pleno ano eleitoral

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 27/02/2026 às 13:15

Seguir no Google News Seguir

Miguel Coelho (UB)/Foto: Divulgação

Miguel Coelho (UB) (Foto: Divulgação)

Um dos investigados pela Operação Vassalos, da Polícia Federal, o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (UB) vê “ação espalhafatosa”, em pleno ano eleitoral.

Miguel coelho
Mais de Blog Dantas Barreto
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP