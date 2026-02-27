Blog Dantas Barreto

Miguel Coelho aponta "ação espalhafatosa" da PF em ano eleitoral

Um dos investigados pela Operação Vassalos, da Polícia Federal, o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (UB) vê "ação espalhafatosa", em pleno ano eleitoral

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 27/02/2026 às 13:15