Bronca das grandes

Pelo que foi divulgado e havendo comprovação ao final das investigações da Polícia Federal, é muito dinheiro público tomando outros rumos por indicação dos nobres representantes do povo brasileiro

Coluna Blog Dantas Barreto (Reprodução)

Pelo que foi divulgado e havendo comprovação ao final das investigações da Polícia Federal, é muito dinheiro público tomando outros rumos por indicação dos nobres representantes do povo brasileiro. A Operação Vassalos foi em cima de um clã que tem histórico na política e nos negócios, sendo alvos o ex-senador Fernando Bezerra Coelho, o deputado Fernando Filho (UB) e o pré-candidato a senador Miguel Coelho, além do prefeito de Petrolina, Simão Durando (UB), e uma penca de pessoas ligadas a eles. As emendas de Bezerra e Fernando Filho foram utilizadas para pagar a uma empresa que só atua em Petrolina, nas gestões de Miguel e de Simão. Convênios com a Codevasf também carrearam milhões de reais para a prefeitura, entre 2017 e 2024. Todos os investigados são suspeitos de participação em um grande esquema. O caso veio à tona no momento em que Miguel Coelho tenta ser candidato a senador. Se a situação já era complicada por não ter o controle da Federação União Progressista e nem a simpatia dos petistas, agora sendo suspeito de desviar recursos federais é que a situação fica difícil. Ele divulgou nota garantindo estar tranquilo, mas ninguém tem tranquilidade num momento como esse. Principalmente, porque o tempo é curtíssimo para a definição das chapas. O prefeito João Campos (PSB) já disse que, antes de renunciar ao cargo em 4 de abril, quer ter a majoritária definida. E a governadora Raquel Lyra (PSD), que ofereceu uma das vagas a Miguel, com certeza não pensa em repetir o convite.

Prazo está esgotando

O deputado Antônio Coelho (UB) tem até 10 de março para apresentar seu parecer sobre o projeto de lei do Governo, que estabelece o limite de 20% para remanejamento orçamentário. A expectativa dos governistas é convencê-lo a não propor novamente 10%. Mas agora ficou mais difícil marcar uma reunião.

Apoio familiar

Ontem, Antônio Coelho não compareceu na Assembleia Legislativa por motivos óbvios. A Polícia Federal fez buscas e apreensões em endereços do pai e dos dois irmãos. Os governistas acreditam que o deputado vai demorar a aparecer. Um acordo agora é mais difícil.

CPI mira ministros

A CPI do Crime Organizado aprovou convites aos ministros do STF Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, para que prestem esclarecimentos sobre o Banco Master. A esposa de Moraes, Viviane Barci, recebeu R$ 129 milhões e Toffoli seria sócio de uma empresa envolvida com o banco.

Ato pró-Flávio em São Paulo

No próximo domingo, os bolsonaristas prometem lotar a Avenida Paulista, em São Paulo, num ato em prol da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. Líderes da direita estarão lá, entre os quais o presidente do PL-PE, Anderson Ferreira. A tropa vai animada, após a pesquisa AtlasIntel mostrando crescimento de Flávio.