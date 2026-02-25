Defesa de Fernando Bezerra e Fernando Filho desconhece motivo para ministro do STF acionar PF

De acordo com nota, "os mandados vieram desacompanhados dos motivos que ensejaram as medidas cautelares e após o acesso aos autos a defesa irá se manifestar"

(Reprodução)

O advogado André Callegari, que atua na defesa do ex-senador Fernando Bezerra Coelho e do deputado federal Fernando Filho, divulgou nota, na manhã desta quarta-feira (25), informando que a equipe jurídica não teve acesso à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino de autorizar a Polícia Federal a realizar a Operação Vassalos. Também foi alvo de busca e apreensão o presidente do União Brasil em Pernambuco e ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho.

De acordo com a nota enviada à CNN Brasil, “os mandados vieram desacompanhados dos motivos que ensejaram as medidas cautelares e após o acesso aos autos a defesa irá se manifestar”.