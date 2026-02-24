Coluna

Decisão unânime

O deputado Eduardo da Fonte, que preside o PP-PE, vinha dizendo que a decisão de apoiar ou não a reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD) será após 4 de abril, quando já se terá a definição partidária de cada futuro candidato

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 24/02/2026 às 09:47