Blog Dantas Barreto
Coluna
Decisão unânime
O deputado Eduardo da Fonte, que preside o PP-PE, vinha dizendo que a decisão de apoiar ou não a reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD) será após 4 de abril, quando já se terá a definição partidária de cada futuro candidato
Publicado: 24/02/2026 às 09:47
Deputado Antônio Moraes (Foto: Roberto Soares/Alepe)
O deputado Eduardo da Fonte, que preside o PP-PE, vinha dizendo que a decisão de apoiar ou não a reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD) será após 4 de abril, quando já se terá a definição partidária de cada futuro candidato
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes