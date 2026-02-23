° / °
Blog Dantas Barreto
COLUNA

Sem arrependimento

O presidente Lula (PT) estava na Índia quando foi questionado sobre o polêmico enredo "Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 23/02/2026 às 06:51

Seguir no Google News Seguir

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em visita à Índia/Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em visita à Índia (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)

O presidente Lula (PT) estava na Índia quando foi questionado sobre o polêmico enredo “Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói

Mais de Blog Dantas Barreto
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP