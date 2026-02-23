Blog Dantas Barreto
COLUNA
Sem arrependimento
O presidente Lula (PT) estava na Índia quando foi questionado sobre o polêmico enredo "Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói
Publicado: 23/02/2026 às 06:51
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em visita à Índia (Foto: Reprodução/Blog Dantas Barreto)
O presidente Lula (PT) estava na Índia quando foi questionado sobre o polêmico enredo “Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes