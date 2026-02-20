COLUNA

Álvaro apoia Silvio

O presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (PSDB), se reuniu ontem com Silvio Costa Filho (Republicanos) e, segundo contou o ministro de Portos e Aeroportos, foi para cravar o apoio a sua candidatura ao Senado

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 20/02/2026 às 07:19