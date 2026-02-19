PF vai abrir inquérito para apurar investigação da Polícia Civil sobre secretário do Recife, diz revista

(Rafael Vieira/DP Foto)

A coluna Radar, da Veja, traz a informação assinada pelo jornalista Daniel Gullino de que a investigação de agentes da Polícia Civil sobre servidores da Prefeitura do Recife será apurada pela Polícia Federal. No final de janeiro, o ministro do STF, Gilmar Mendes, solicitou que a PF analisasse a “existência de elementos mínimos que indiquem a possível prática de infrações penais”. O inquérito será aberto formalmente, conforme a publicação desta quinta-feira (19).