POLÍTICA
Lindbergh Farias aciona TSE contra Gilson Machado e Flávio Bolsonaro alegando propaganda antecipada
Publicado: 18/02/2026 às 19:25
Ex-líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara Federal, Lindbergh Farias (RJ), protocolou nesta terça-feira (18), representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o ex-ministro do Turismo Gilson Machado Neto (Podemos-PE) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por suposta prática de propaganda eleitoral antecipada.
