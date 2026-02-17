Blog Dantas Barreto
Desfile em homenagem a Lula tem encenação de impeachment e Bolsonaro como Bozo
A escola de samba Acadêmicos de Niterói abriu neste domingo (15/2) o desfile do Grupo Especial do carnaval no Rio de Janeiro, realizado no Sambódromo, na Marquês de Sapucaí. A apresentação homenageia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Publicado: 17/02/2026 às 16:01
O presidente Lula foi homenageado pela escola de samba Acadêmicos de Niterói (Ricardo Stuckert/PR)
