Desfile em homenagem a Lula tem encenação de impeachment e Bolsonaro como Bozo

A escola de samba Acadêmicos de Niterói abriu neste domingo (15/2) o desfile do Grupo Especial do carnaval no Rio de Janeiro, realizado no Sambódromo, na Marquês de Sapucaí. A apresentação homenageia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O presidente Lula foi homenageado pela escola de samba Acadêmicos de Niterói (Ricardo Stuckert/PR)

