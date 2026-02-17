° / °
Desfile em homenagem a Lula tem encenação de impeachment e Bolsonaro como Bozo

A escola de samba Acadêmicos de Niterói abriu neste domingo (15/2) o desfile do Grupo Especial do carnaval no Rio de Janeiro, realizado no Sambódromo, na Marquês de Sapucaí. A apresentação homenageia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Amanda Azevedo

Publicado: 17/02/2026 às 16:01

O presidente Lula foi homenageado pela escola de samba Acadêmicos de Niterói/Ricardo Stuckert/PR

