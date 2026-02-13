° / °
Blog Dantas Barreto
João Campos confirma que acompanhará Lula em agenda no Grande Recife

"Eu vou estar com ele amanhã e vou estar com ele no sábado", disse o socialista

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 13/02/2026 às 08:26

João Campos e Victor Marques participaram da abertura do Carnaval 2026, no Recife /Rafael Vieira/DP

O prefeito João Campos (PSB) confirmou que estará nas duas agendas do presidente Lula (PT), em Pernambuco. “Eu vou estar com ele amanhã e vou estar com ele no sábado”, disse o socialista, durante entrevista coletiva sobre a abertura do Carnaval do Recife, nesta quinta-feira (12).

 

João Campos , Lula
