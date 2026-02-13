Blog Dantas Barreto
João Campos confirma que acompanhará Lula em agenda no Grande Recife
"Eu vou estar com ele amanhã e vou estar com ele no sábado", disse o socialista
Publicado: 13/02/2026 às 08:26
João Campos e Victor Marques participaram da abertura do Carnaval 2026, no Recife (Rafael Vieira/DP )
O prefeito João Campos (PSB) confirmou que estará nas duas agendas do presidente Lula (PT), em Pernambuco. “Eu vou estar com ele amanhã e vou estar com ele no sábado”, disse o socialista, durante entrevista coletiva sobre a abertura do Carnaval do Recife, nesta quinta-feira (12).
