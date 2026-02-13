Blog Dantas Barreto
Tinha que entregar
O ministro Dias Toffoli não tinha outra saída, senão entregar a relatoria do caso Banco Master, que corre no STF. Ele resistiu o quanto deu, mas à medida que o tempo foi passando e mais situações embaraçosas surgem, a papelada do processo queima sua imagem
Publicado: 13/02/2026 às 07:02
Ministro Dias Toffoli (Rosinei Coutinho/STF)
