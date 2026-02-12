Blog Dantas Barreto
Blog Dantas Barreto
Câmara do Recife: Eduardo Moura faz 'chifre' em Chico Kiko, que pede punição
O vereador Chico Kiko (PSB) processará e denunciará ao Conselho de Ética da Câmara do Recife o também vereador Eduardo Moura (Novo)
Publicado: 12/02/2026 às 08:07
Chico Kiko afirmou ter ficado indignado com a atitude de Eduardo Moura (Foto: Reprodução)
O vereador Chico Kiko (PSB) processará e denunciará ao Conselho de Ética da Câmara do Recife o também vereador Eduardo Moura (Novo). O socialista afirmou ter ficado indignado com a atitude do colega, na sessão dessa terça-feira (10). Chico Kiko disse que foi “vitima de agressão moral” quando Moura fez um gesto com os dedos insinuando “chifres”.
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes