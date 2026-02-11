MDB disputado

O MDB está no centro das atenções do cenário nacional, principalmente, porque envolve o Estado de São Paulo, aliança com o PT ou Republicanos e até a vaga de vice-presidente na chapa encabeçada pelo presidente Lula (PT)

Simone Tebet e Lula; Alckmin e João Campos (Blog Dantas Barreto)

O MDB está no centro das atenções do cenário nacional, principalmente, porque envolve o Estado de São Paulo, aliança com o PT ou Republicanos e até a vaga de vice-presidente na chapa encabeçada pelo presidente Lula (PT). Mas não será fácil um consenso. Em cada estado do País, há visões, disputas e interesses distintos. E por ser uma sigla tão misturada e cheia de caciques, a maior possibilidade é que os diretórios fiquem livres para apoiar quem quiser para presidente. Uma consulta interna mostrou o atual quadro: dos 27 diretórios, apenas 11 concordam em formar aliança com o PT, enquanto 16 são contra. Claro que essa conta pode mudar ao longo das negociações, com a proximidade das convenções. O certo é que o MDB não terá candidato ao Palácio do Planalto, como em 2022. O partido quer eleger deputados federais para aumentar a atual bancada formada por 42 parlamentares. Além de pelo menos manter o número de 10 senadores. Essa divisão, como foi colocado acima, envolve São Paulo. O partido lá é mais próximo do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Segunda-feira, inclusive, ele saiu animado da conversa com o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. Mas Lula cogita uma chapa que tenha a ministra Simone Tebet disputando uma vaga no Senado. O PSB está de olho na ministra e essa pode ser uma alternativa, desde que Geraldo Alckmin não seja candidato a governador e, sim, a vice, como João Campos disse a Lula, ontem. Simone é do Mato Grosso do Sul e teria de trocar seu domicílio eleitoral.

Silvio e Miguel, os alvos

As observações de Marília Arraes (SD) sobre haver “candidatos de si ao Senado, que “estão complicando e pressionando” João Campos (PSB) rendeu muitos comentários. E, evidentemente, os nomes de Silvio Costa Filho (Rep) e Miguel Coelho (UB) foram apontados como alvos da concorrente a uma das vagas.

Percepção de corrupção

Mais uma vez caem por terra os discursos bonitos de muitos governantes brasileiros de que fazem gestões limpas, éticas e transparentes. O Brasil manteve o 107º lugar no Índice de Percepção de Corrupção no serviço público, divulgado pela Transparência Internacional. Avaliação envolveu 182 países.

Homenagem ao PT

Está marcada, para às 16h30 de hoje, uma sessão na Câmara Municipal do Recife em homenagem aos 46 anos de fundação do PT. A iniciativa é do vereador Osmar Ricardo. As principais lideranças petistas e de partidos aliados em Pernambuco já confirmaram presença.

Pedido de CPI

Líder da oposição na Câmara do Recife, Felipe Alecrim (Novo) acredita que as 13 assinaturas para pedir uma CPI contra o prefeito João Campos (PSB) serão alcançadas. Segundo ele, o apoio de dois vereadores do PT para pautar a convocação do procurador-geral Pedro Pontes foi um prenúncio. No entanto, Osmar Ricardo e Liana Cirne depois votaram contra a audiência pública.