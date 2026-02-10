João Campos está no Palácio do Planalto para se reunir com Lula

Entre os principais assuntos está o apoio do petista à candidatura de Campos ao Governo de Pernambuco

Presidente Lula e prefeito do Recife, João Campos (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente nacional do PSB, João Campos, já chegou ao Palácio do Planalto para se reunir com o presidente Lula (PT) a fim de tratar sobre eleições 2026. Entre os principais assuntos está a manutenção de Geraldo Alckmin (PSB) na vaga de vice-presidente e o apoio do petista à candidatura de Campos ao Governo de Pernambuco. A vinda de Lula para o desfile do Galo da Madrugada também poderá ser tratada na conversa.

Lula já cogitou ter um vice do MDB e lançar Alckmin para governador de São Paulo, caso o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não tope enfrentar Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Outro assunto que João Campos deve tratar com Lula sobre a possibilidade da ministra do Plane, Simone Tebet, se filiar ao PSB para se candidatar ao Senado.