Chefe da Polícia Civil admite em ofício que ação contra secretário não foi protocolada

Delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco, Felipe Monteiro Costa (Foto: Marina Torres/DP)

Na entrevista coletiva do dia 26 de janeiro, o secretário da Defesa Social, Alessandro Carvalho, já havia dito que a Operação Nova Missão foi desencadeada para apurar a veracidade de uma denúncia anônima. Nessa quinta-feira (5), foi revelado documento assinado pelo delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco, Felipe Monteiro Costa, no qual ele admite que não foi aberto qualquer procedimento para investigar o secretário de Articulação e Política Social da Prefeitura do Recife, Gustavo Monteiro. Prefeito João Campos reage nas redes sociais.

O ofício assinado por Felipe Monteiro foi em resposta ao escritório de advocacia Lacerda e Trindade Advogados Associados. O delegado respondeu às perguntas feitas para esclarecer as motivações da ação da Polícia Civil no período entre agosto e outubro de 2025.

Resposta de Felipe Monteiro:

a) Dados da denúncia anônima: A demanda foi recebida fisicamente em envelope, sem protocolo anterior em sistemas eletrônicos da Polícia Civil.

b) Registro de Boletim de Ocorrência: Inexiste registro de Boletim de Ocorrência relacionado aos fatos citados.

c) Designação de Delegados e Agentes: Não houve ato de designação específico para investigação, uma vez que a equipe atuou no exercício de suas atribuições regimentais permanentes na DINTEL.

d) Instauração de VPI: Inexiste instauração de Verificação Preliminar de Informação (VPI).

e) Números de SEI: Não foram gerados processos no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para esta missão.

f) Ofícios Judiciais: Inexistem ofícios de comunicação judicial, dada a natureza das técnicas empregadas, as quais independem de autorização judicial.

g) Cópia integral dos autos: Resta prejudicado o fornecimento de cópias, ante a inexistência de autos de procedimento investigativo criminal ou administrativo.

No mesmo ofício, o delegado-geral da Polícia Civil informa “que a missão de inteligência foi encerrada sem a confirmação de indícios de ilícitos, motivo pelo qual não houve a produção de Relatório Técnico final ou formalização de peças de convicção”.

SUSPEITA

O secretário Gustavo Monteiro e seu irmão Eduardo Monteiro, que é assessor da Prefeitura do Recife eram suspeitos de receber propina, porém o secretário Alessandro Carvalho relatou que nada foi comprovado e, por isso, a denúncia anônima foi arquivada.

Reportagem da Rede Record trouxe à tona essa investigação, que foi considerada espionagem e arapongagem por parte da oposição à governadora Raquel Lyra (PSD). Por determinação do ministro do STF, Gilmar Mendes, a Polícia Federal investigará a Polícia Civil.

JOÃO CAMPOS

Nas redes sociais, o prefeito João Campos (PSB) reagiu à resposta do delegado Felipe Monteiro. “Se havia dúvida para alguém… A própria Polícia Civil admitiu a clandestinidade de uma operação ilegal e com fortes indícios de uso político”, diz o texto.