Blog Dantas Barreto
PSB parceiro
O senador Humberto Costa continua fazendo suspense quanto à aliança majoritária em Pernambuco, até porque, como ele mesmo reiterou ontem, "a decisão final será tomada pela Executiva Nacional do PT, levando em consideração o local"
Publicado: 05/02/2026 às 06:40
Senador Humberto Costa (PT) (Foto: Roberto Stuckert Filho)
