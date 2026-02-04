Bancada governista avisa que não daria troco na oposição em respeito ao Regimento da Alepe

Quem deu o recado foi o deputado Antônio Moraes (PP), após ter sido citado por Débora Almeida (PSDB), quando ela fazia defesa do Governo do Estado na tribuna

Alepe (Blog Dantas Barreto)

Ao invés de troco, a bancada governista na Assembleia Legislativa avisou que, ao contrário da oposição, respeitará o Regimento Interno da Casa. Quem deu o recado foi o deputado Antônio Moraes (PP), após ter sido citado por Débora Almeida (PSDB), quando ela fazia defesa do Governo do Estado na tribuna. A estratégia seria que cada parlamentar que fosse citado pedisse direito a fala no microfone de aparte, durante o Pequeno Expediente. Essa foi a estratégia dos oposicionistas, ontem, o que gerou reclamações com a Mesa Diretora.

Antônio Moraes quis a fazer o aparte, porém Diogo Moraes (PSDB), que presidia a sessão, disse que o deputado do PP só poderia se pronunciar quando Débora encerrasse o discurso. Assim que ela concluiu a fala, disse que Antônio teria a direito a se posicionar. Mas ouviu de Diogo que não era função dela oferecer tempo ao parlamentar, naquela ocasião.

Antônio Moraes, então, reagiu à atitude da oposição no dia anterior. “O que a gente viu ontem foi o uso de um instrumento nunca visto, quando deputados de oposição foram citados no Pequeno Expediente. Mas a gente faz diferente em respeito ao Regimento e a esta casa”, disse o deputado do PP.

Rodrigo Farias (PSB), que foi quem ontem provocou seus aliados a se pronunciarem, afirmou hoje que não houve desrespeito ao Regimento Interno da Assembleia Legislativa. “Se um deputado for citado, tem direito à palavra. Todas as vezes que a bancada do Governo leva revés, reclama da gente”, disse o socialista.