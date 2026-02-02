Prefeito João Campos não comparece à reabertura dos trabalhos na Câmara do Recife

Câmara do Recife (Blog Dantas Barreto)

Ao contrario do que ocorreu nos últimos anos, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), não comparecerá à reabertura do período legislativo de 2026 da Câmara de Vereadores. De acordo com o líder do Governo, ele está em Brasília para uma audiência com o ministro das Cidades, Renan Filho. O prefeito é representado pelo secretário de Planejamento, Jorge Vieira. Teoricamente seria a oportunidade de fazer um balanço da sua gestão pela última vez, já que, no mês de abril, o socialista renunciará ao cargo para concorrer ao Governo de Pernambuco.

A sessão será comandada pelo presidente Romerinho Jatobá (PSB), que dará as boas vindas aos parlamentares. O líder do Governo, Samuel Salazar (MDB), e o líder da oposição, Felipe Alecrim (Novo), também farão pronunciamentos. Por ser sessão de abertura dos trabalhos, não há pauta de votação.

Sobre a ausência de João Campos, o vereador Samuel Salazar deu a justificativa. “Falei com ele agora há pouco. O prefeito me confirmou que vai ter uma agenda com o ministro Renan. acho que ele tem que buscar os melhores interesses do Recife. Hoje, na verdade, é uma sessão solene de reabertura do ano legislativo, não é a abertura de legislatura, nem de biênio, então não entendo como uma essencialidade que o prefeito venha. acho que o prefeito tem que estar sempre buscando o melhor pra cidade nesse momento hoje se ele tem essa possibilidade de estar em Brasília com o ministro Renan Filho tratando de pautas importantes para o Recife”, justificou Samuel Salazar.

Logo na abertura da sessões, o presidente Romerinho Jatobá pediu “desculpas pela forma deselegante como o secretário (Jorge Vieira) foi abordado por um dos nossos integrantes”, se referindo ao vereador Eduardo Moura.

DESRESPEITO

Líder da oposição, o vereador Felipe Alecrim (Novo) considera falta de respeito a ausência do prefeito João Campos com o Legislativo. “Na sessão de instalação anterior, o prefeito veio e saiu sem escutar, inclusive, os líderes da oposição e da situação. É um desrespeito a este Poder Legislativo para tantos que pregam a democracia e a importância do Legislativo na caminhada de uma sociedade. O meu entendimento é que era importante a presença do prefeito para ouvir os vereadores que, inclusive, defendem o seu projeto e ouvir também as críticas e aquilo que toca a vida do recifense. Vale salientar que o desprestígio não é só a bancada de oposição, mas a Câmara municipal de um modo geral”, disparou Alecrim.